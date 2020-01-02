ضبطت الجهات الأمنية بمكة المكرمة مقيماً باكستانياً امتهن مهنة الطبابة، وحوّل منزلاً شعبياً إلى عيادة طبية غير مرخصة، واستخدمها لعلاج مخالفي أنظمة الإقامة بأسعار زهيدة.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ “سبق”، أن معلومات أولية وردت للجهات المعنية بوجود مقيم يعمل بمحل صيانة مكيفات امتهن الطبابة بمساعدة شقيقته وحوّل منزلاً بحي الخنساء إلى عيادة، وبعد التأكد من صحة المعلومات وُجه بضبط المخالفين.
وأضافت المصادر أنه جرى عمل كمين محكم للمخالف وضبطت عيادته غير المرخصة، وضبط بها أكثر من 200 منتج أدوية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى محاليل وأدوات طبية مستخدمة وجديدة.