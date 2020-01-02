نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مقترحات بالشورى لتطوير العمل البلدي.. أبرزها زرع كاميرات لمحاصرة مخالفات الأراضي
02/01/2020   8:31 ص

مقترحات بالشورى لتطوير العمل البلدي.. أبرزها زرع كاميرات لمحاصرة مخالفات الأراضي

+ = -
1340

قدّم بعض أعضاء مجلس الشورى مجموعةً من المقترحات لتطوير عمل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك على هامش مناقشة المجلس التقرير السنوي للوزارة.

واقترح الأمير محمد آل سعود، اعتماد وزارة الشؤون البلدية والقروية على الكاميرات في الأحياء السكنية؛ لمراقبة المخالفات على الأراضي البيضاء والشوارع.

وطالب عضو الشورى خالد الدغيثر بتأسيس شركات مهنية بلدية ترفع كفاءة العمل والشأن البلدي، وإعادة تمكين وصنع الكفاءات.

بدوره دعا عضو الشورى خالد العبداللطيف إلى إنشاء شركة عقارية متخصصة لإدارة واستثمار جميع العقارات البلدية التابعة للبلديات. وفق “أخبار 24”.

فيما شدد عضو المجلس سعدون السعدون على أهمية إعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة لتحقيق جودة الحياة وتطبيق برنامج الوصول الشامل وفق خطة زمنية محددة.

وناشد العضو عطا السبيتي، معالجة التشوه البصري في العديد من مدن المملكة، داعياً إلى استكمال مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول.

مقترحات بالشورى لتطوير العمل البلدي.. أبرزها زرع كاميرات لمحاصرة مخالفات الأراضي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885081348.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.