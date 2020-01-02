نائب قبيلة يطلب 1.3 مليون ريال للصلح بين طرفين.. وإمارة نجران تستدعيه

ذكرت مصادر أن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وجه لجنة إصلاح ذات البين باستئناف مساعيها للصلح بين طرفين، وذلك بعد أن طلب نائب إحدى القبائل مبلغ 1.3 مليون ريال للتنازل.
وأوضحت المصادر أن إمارة المنطقة استدعت النائب الذي طلب المبلغ المالي لإتمام الصلح بين طرفي الخلاف، مبينةً أنه اعترف بتجاوزاته خطياً، وأقر بإبطال ذلك، وتعهد بالالتزام بما اتفق عليه مجتمع المنطقة.
وأشارت إلى أن الإمارة استدعت ممثل الطرف الآخر في عملية الصلح والذي أقر برفض بنود الصلح التي تخالف ما اتفق عليه أهل المنطقة.وفق “أخبار 24”.