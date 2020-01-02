نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > نائب قبيلة يطلب 1.3 مليون ريال للصلح بين طرفين.. وإمارة نجران تستدعيه
02/01/2020   8:30 ص

نائب قبيلة يطلب 1.3 مليون ريال للصلح بين طرفين.. وإمارة نجران تستدعيه

+ = -
2276

ذكرت مصادر أن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وجه لجنة إصلاح ذات البين باستئناف مساعيها للصلح بين طرفين، وذلك بعد أن طلب نائب إحدى القبائل مبلغ 1.3 مليون ريال للتنازل.

وأوضحت المصادر أن إمارة المنطقة استدعت النائب الذي طلب المبلغ المالي لإتمام الصلح بين طرفي الخلاف، مبينةً أنه اعترف بتجاوزاته خطياً، وأقر بإبطال ذلك، وتعهد بالالتزام بما اتفق عليه مجتمع المنطقة.

وأشارت إلى أن الإمارة استدعت ممثل الطرف الآخر في عملية الصلح والذي أقر برفض بنود الصلح التي تخالف ما اتفق عليه أهل المنطقة.وفق “أخبار 24”.

نائب قبيلة يطلب 1.3 مليون ريال للصلح بين طرفين.. وإمارة نجران تستدعيه

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885081347.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.