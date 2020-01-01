“استئناف مكة” تؤيد حكماً بالقتل تعزيراً لأربعيني فعل الفاحشة بعدد من الأطفال

صادقت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة على حكم المحكمة الجزائية في جدة بالقتـل تعزيرًا لرجل أُدين باستدراج عدد من الأطفال وفعل الفاحشة بهم.
وتعود تفاصيل القضية بحسب “المدينة” إلى بلاغ تلقته الجهات الأمنية بجدة قبل أكثر من عام من أب عثر على مبلغ مالي مع طفله، ولما سأله عن مصدره أبلغه بأن رجلاً أعطاه له بعدما استدرجه وفعل الفاحشة به.
وطابقت الجهات الأمنية بلاغ الأب مع عدد من البلاغات المماثلة، التي تفيد بفعل الفاحشة بأطفال ذكور دون سن الثامنة بمواقع وأوقات مختلفة، وإغرائهم بالمال للتكتم على الجريمة.
وعليه قررت توحيد ملف القضية ومواجهة الجاني بالأدلة، الذي اتضح أنه موظف في العقد الرابع من العمر متزوج ولديه عدد من الأبناء، وأحيلت القضية إثر ذلك إلى النيابة العامة، التي بدورها أحالتها للمحكمة الجزائية.
وأصدرت المحكمة الحكم الشرعي بقتل المتهم تعزيرًا، قبل أن تنظر محكمة الاستئناف القضية وتقرر تأييد حكم الجزائية الابتدائي، ورفعه للمحكمة العليا لمتابعة الإجراءات النظامية.