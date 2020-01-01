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أخبار محلية > شاهد.. “المياه” تفند ادعاءات صاحب مقطع “إغلاق محبس ما قبل العداد يخفض قيمة فاتورة الاستهلاك”
01/01/2020   5:51 م

شاهد.. “المياه” تفند ادعاءات صاحب مقطع “إغلاق محبس ما قبل العداد يخفض قيمة فاتورة الاستهلاك”

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فندت شركة المياه الوطنية ادعاءات أحد العملاء الذي نشر مقطع فيديو أشار خلاله إلى أن العداد يقوم بقراءة مستمرة حتى ولو كان الخزان ممتلئاً، وأن قيمة فواتيره انخفضت بعد إغلاقه محبس ما قبل العداد الذكي.

وقالت الهيئة إنه على خلفية المقطع المتداول توجه موظفوها إلى منزل العميل بالمدينة المنورة، وقاموا بالإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة العداد الذكي المركب بالمنزل، موضحة أنه بعد اختبار العداد بتمرير المياه والهواء عبره تبين أن العداد سليم، وأن المشكلة تكمن في وجود تسرب من رقبة الخزان الأرضي والعوامة.

من جهته، أوضح العميل في مقطع فيديو نشرته الهيئة، أنه شهد عمليات فحص عداد منزله وتأكد له أن المشكلة ليست بالعداد كما كان يعتقد، وإنما بسبب تسربات في خزان منزله، مبيناً أنه الآن بصدد معالجة التسربات لوضع حد لمشكلة الفواتير العالية التي كان يعاني منها. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. “المياه” تفند ادعاءات صاحب مقطع “إغلاق محبس ما قبل العداد يخفض قيمة فاتورة الاستهلاك”

أخبار محلية
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