بالصور.. الملك يتسلم “قلادة أبي بكر الصديق” من الطبقة الأولى من المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، “قلادة أبي بكر الصديق” من الطبقة الأولى، من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وذلك خلال استقباله اليوم الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح التويجري وأعضاء من المنظمة.
وعبر خادم الحرمين عن شكره وتقديره للجميع، مقدراً دور المنظمة في العمل الإنساني، ومتمنياً للجميع التوفيق والنجاح في جهودهم الإنسانية.
ويأتي تقليد الملك سلمان هذه القلادة تقديراً لجهوده الدبلوماسية الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي، للحد من المعاناة الإنسانية، وعرفاناً بدور المملكة الرائد واعتلائها قائمة الدول المانحة خلال السنوات الماضية.
بدوره، عبر الأمين العام للمنظمة عن خالص الشكر والتقدير على المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية التي تقدمها المملكة للمتضررين من الكوارث والأزمات، وجهود الملك الدبلوماسية للحد من المعاناة الإنسانية.
وأشار الدكتور التويجري إلى أن المملكة تتصدر قائمة الدول المانحة، وتخصص من دخلها الوطني النسبة الأعلى للمساعدات، حيث تجاوزت المساعدات السعودية خلال الـ15 سنة الأخيرة 40 مليار دولار، استفادت منها 124 دولة.
وفق “أخبار 24”.