قطار الحرمين يبدأ اليوم رفع سرعته إلى 300 كم في الساعة

بدأ قطار الحرمين السريع، اليوم (الأربعاء)، رفع سرعته على جميع الرحلات، من المدينة المنورة وإليها، إلى 300 كيلو متر في الساعة.
وأوضحت إدارة المشروع أن رفع سرعة القطار إلى 300 كم/ س، سيكون بين محطتي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والمدينة المنورة، ما يجعل مدة الرحلة بين مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة والمدينة المنورة قرابة الساعتين، وبين مكة المكرمة والمدينة المنورة نحو ساعتين و45 دقيقة.
كما أوضحت أن ذلك يأتي في إطار الخطط التشغيلية لمشروع قطار الحرمين السريع، بعد التأكد من جاهزية التشغيل الآمن وإجراءات السلامة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن قطار الحرمين الذي افتُتح أواخر سبتمبر الماضي يعد أحد أكبر المشاريع وأول قطار كهربائي فائق السرعة في المنطقة، ويمر بخمس محطات أخرى هي مكة المكرمة وجدة ومطار الملك عبد العزيز ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة.
لنواكب التطلعات #قطار_الحرمين_السريع يصل الى سرعة ٣٠٠كم/س، الوسيلة الأسرع للتنقل بين #الحرمين. pic.twitter.com/j7dzr9cRHF
— قطار الحرمين السريع (@haramainrailway) January 1, 2020