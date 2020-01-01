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01/01/2020   5:49 م

أعراض تدل على نقص السوائل في الجسم

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كشفت دراسات حديثة أن هناك أعراضاً جمالية وصحية، تشير إلى نقص السوائل وعدم وجود الكميات الكافية من السوائل في الجسم.

وبحسب نتائج هذه الدراسات، وفقاً لـ”سكاي نيوز”، فإن الأعراض الصحية لنقص السوائل في الجسم تتمثل في: الصداع، والدوار، وضعف التركيز، وآلام الكلى، وتراجع كمية البول، واللون الداكن والرائحة النفاذة للبول، والإمساك، والقوام الغليظ للفضلات.

أما الأعراض الجمالية لعدم وجود السوائل بكميات كافية في الجسم فهي: جفاف وتشقق الشفاه، وظهور التجاعيد على ظهر اليد والساعد والفخذ.

وتشير الدراسات إلى أن تراجع الشعور بالعطش نتيجة تقدم السن أو بسبب الإصابة بأحد الأمراض يكون في أحيان كثيرة وراء نقص السوائل، مشددة على ضرورة تناول السوائل بشكل كافٍ، بمعدل لتر ونصف على الأقل يومياً.

أعراض تدل على نقص السوائل في الجسم

طب وتداوي
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