مع مطلع العام الجديد.. وزارة الصناعة والثروة المعدنية تزاول عملها رسمياً اليوم

بدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم الأربعاء الأول من يناير 2020 مزاولة عملها بشكل رسمي.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إنهم يطمحون لأن تكون الوزارة مثالاً لوزارات المستقبل من حيث الكفاءة والديناميكية وروح المبادرة.
وقال الخريف إن الوزارة ستعمل على تمكين القيادات وجميع العاملين لتفعيل دور منظومة الصناعة والتعدين للتناغم مع الوزارة وبرنامج (ندلب) لإحداث التغيير وتحقيق الأهداف المأمولة، وستكون السياسات والتشريعات أساسًا لتحقيق ذلك، والمستثمر هو مركز اهتمامنا جميعا.
وأوضح أنه يتطلع لسماع أفكار الجميع لأجل تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الوزارة، معبراً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ثقتهما فيه، ولوزارة الطاقة والوزارات الأخرى على الدعم الذي قدمته خلال فترة تأسيس الوزارة.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن برنامج (ندلب) يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية دولية، في عدد من المجالات الواعدة بالتركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع في الصناعة)، بما يسهم في توليد فرص عمل وافرة للكوادر الوطنية، وتعزيز الميزان التجاري، وتعظيم المحتوى المحلي.