“جسر الملك فهد” تعليقاً على “فيديو الازدحام”: 60 ألف مسافر عبروا الجسر أمس إلى البحرين

علقت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على الفيديو الذي جرى تداوله أمس الثلاثاء حول وجود ازدحام شديد وتكدس للسيارات بجسر الملك فهد في الاتجاه المؤدي إلى مملكة البحرين.
وأكدت المؤسسة أن جسر الملك فهد شهد انسيابية تامة في آخر يوم من عام 2019 رغم الأعداد الكبيرة من المسافرين والتي تجاوزت 101 ألف مسافر بالاتجاهين، ونحو 60 ألف مسافر باتجاه البحرين.
وأوضحت أن معدل أزمنة عبور المسافرين إلى البحرين بلغت 38 دقيقة في ساعات الذروة، وأعلى زمن تم تسجيله 50 دقيقة، فيما بلغ معدل زمن إنهاء إجرءات السفر إلى السعودية في ساعات الذروة بلغ 12 دقيقة، وأعلى زمن تم تسجيله 32 دقيقة. وفق “أخبار 24”.
وكان ناشطون تداولوا مساء أمس مقطع فيديو أظهر اصطفاف أعداد كبيرة من السيارات في عدة مسارات في طريقها لعبور الجسر إلى البحرين.