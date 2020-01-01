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01/01/2020   5:47 م

بعد وفاة شاب سويدي بعدوى قاتلة.. تحذير علمي من تدخين الشيشة

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حذر أطباء ودوريات علمية من خطورة تدخين الشيشة على صحة الإنسان، والتسبب بأمراض خطيرة، وذلك بعد إصابة شاب من السويد (20 عاما) بعدوى قاتلة.

وأوضح الأطباء وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الشاب وصل إلى المستشفى بعد سعال دموي وآلام في الصدر وارتفاع في درجة الحرارة، وأظهرت الأشعة والفحوصات إصابته بعدوى بكتيرية خطرة دخلت رئتيه وأصابته بالسل، وذلك بعد تدخينه الشيشة (النرجيلة) بانتظام، واستخدامه السجائر الإلكترونية.

وأكدت التقارير الطبية كما نشرتها مجلة أوروبية لتقارير الحالة في الطب الباطني، أن إصابة الشاب سببها “القطع الصغيرة” التي توضع على أنابيب الشيشة، والتي يتناقلها الأصدقاء أثناء جلسات التدخين، لافتة إلى أن عدد النفخات المستنشقة من الشيشة، أعلى بعشرة أضعاف من تدخين السيجارة وهو ما يعني مستوى أعلى من البكتيريا الضارة وانتقال العدوى.

وشدد الأطباء على ضرورة الحذر من المخاطر المتزايدة لتدخين الشيشة خاصة في ظل ارتفاع شعبيتها.

بعد وفاة شاب سويدي بعدوى قاتلة.. تحذير علمي من تدخين الشيشة

طب وتداوي
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