“الأحوال المدنية” تضع ضوابط الأسماء الممنوعة للمواليد.. وتزود “الصحة” بها

وضعت الأحوال المدنية عدة ضوابط أثناء تسجيل أسماء المواليد الجدد لديها، مبينة أنها زودت وزارة الصحة بها.
وأكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر وفقاً لـ”اليوم”، أن الأحوال المدنية نسّقت مع وزارة الصحة وزوّدتها بضوابط الأسماء الممنوعة للمواليد الجدد في المستشفيات.
وتضمن تسجيل المواليد الجدد على عدة ضوابط أبرزها هي: أن يسجل الاسم مجرداً من الألقاب مثل (السيد)، ولا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل (المعروف بكذا)، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل (قمر الزمان)، إضافة إلى منع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل (عبدالرسول).