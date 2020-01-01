مصادر: رجل أعمال يدفع رشوة 4 ملايين ريال لمسؤول بارز لإدراج والدته مع حزب إرهابي.. والنيابة العامة توقفهما

ذكرت مصادر أن النيابة العامة أحالت قضية رجل أعمال قدّم رشوة 4 ملايين ريال لمسؤول سابق بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بغرض إدراج والدته على قائمة المتهمين بدعم حزب إرهابي خارج المملكة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن رجل الأعمال اعترف بتقديمه بلاغاً كيدياً ضد والدته إلى الجهات المختصة، عن طريق مسؤول سابق بالهيئة، ذكر فيه أن والدته تدعم حزباً إرهابياً بالمال، مبينةً أن الغرض من ذلك هو حبس الأم التي طالبته بشيك حرره لها بمبلغ 22 مليون ريال في شراكة تجارية بينهما.
وأضافت أن الابن قدّم رشوة إلى موظف عام في وقت لاحق بهدف الإضرار بأمه، وذلك بعدما كشفت الجهات المختصة عدم صحة ما ذكره مسؤول الهيئة في بلاغه الذي ذكر فيه أن السيدة خطر على البلد، مشيرةً إلى أنه لم يقدم ما يثبت صحة ادعائه عليها.
ولفتت إلى أن المسؤول السابق بالهيئة رفض الاتهام الموجه له بأنه تقاضى مبلغاً مالياً مقابل رفع دعوى كيدية ضد المرأة؛ حيث بيّن أنه رفع البلاغ بناءً على المعلومات التي تلقاها من الابن والتي تفيد بأنها تقدم مبالغ مالية لجهات إرهابية.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة طالبت بحبس وتغريم رجل الأعمال طبقاً لنظام مكافحة الرشوة، مشددة على العقوبة التعزيرية له؛ بسبب تقديمه بلاغاً كيدياً ضد والدته وإلغاء الخدمة عن هواتفه المستخدمة في الجريمة.
فيما وجّهت النيابة للمسؤول السابق بالهيئة تهمة التستر على متهم في قضية رشوة، والاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع رجل أعمال في عقوق والدته، إضافة إلى السعي للإضرار بها وتشويه سمعتها.