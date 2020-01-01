دشّن أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، أمس الثلاثاء، عدداً من المشاريع التنموية بقيمة إجمالية تقارب 115 مليون ريال، خلال زيارته لمحافظة النبهانية، وذلك بحضور وكيل المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان وأمين المنطقة وعدد من المدراء والمحافظين والشخصيات المهمة.
وتفقد الأمير فيصل عدداً من المشاريع منها مشروع قطاع التعليم بقيمة تقارب 43 مليون ريال، ومشاريع البلدية بقيمة تقارب 54 مليوناً، وبلدية أبانات بقيمة تقارب 20 مليوناً، وقطاع المياه بنحو 30 مليوناً، والصحة بقيمة إجمالية تقدر بـ 6 ملايين، والمساجد والدعوة والإرشاد بقيمة 21 مليوناً، وجمعية الإسكان الأهلية بقيمة 15 مليوناً، إضافة إلى مشروع شركة stc الاتصالات السعودية بقيمة إجمالية بلغت تقريباً 13 مليون ريال.
كما زار الأمير فيصل أيضاً عدة مشاريع منها مشروع ازدواج طريق محافظتي النبهانية والرس ومركز البتراء والمنفذ بطول 20 كم، وإنشاء جسر أودية بتكلفة إجمالية تقارب 77 مليون ريال، إضافة إلى مشروع الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، الذي يضم 200 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تزيد على 64 مليون ريال.
عقب ذلك شهد الأمير فيصل توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة مع لجنة فتيات المنطقة وقطاع التعليم والصحة وغيرها من قطاعات حكومية وأهلية تعكس نظرة أبناء الوطن لمستقبل زاهر قائم بروح التكاتف والتعاون, مثنياً على التطور الذي تشهده المحافظة.
وفق “أخبار 24”.