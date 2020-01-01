بالفيديو.. متحدث تعليم الباحة يكشف تفاصيل واقعة “المعلم المسيء للذات الإلهية”

كشف المتحدث الرسمي لتعليم الباحة محمد بن هضبان، تفاصيل واقعة المعلم الذي تعدّى على الذات الإلهية بشطب اسم الجلالة من أوراق أحد الاختبارات يوم الثلاثاء الماضي، وكتابة كلمة “الشيطان” بدلاً منه.
وقال هضبان خلال برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن أحد المعلمين حضر إلى قاعة الاختبار في غير اليوم المخصص لاختبار مادته، وتوجه إلى الطلاب بأسئلة المادة، مبيناً أن المعلم المتهم أو ربما شخص آخر شطب لفظ الجلالة من الورقة واستبدله بكلمة “الشيطان”، لافتاً إلى أن الصورة لم تتضح بعد ما إذا كان المعلم المتهم هو من قام بالشطب أو ربما شخص آخر.
وأوضح أن قائد المدرسة والمشرف التربوي قاما بتحرير محضر إبعاد للمعلم عن الميدان التربوي، وأحيلت القضية كاملة إلى الجهات الأمنية لمتابعتها، مبيناً أن ما حدث هو حالة استثنائية وغير مسبوقة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المعلم لم تثبت إدانته في قضايا أخلاقية أو مخالفات سابقاً من هذا النوع، مشيراً إلى أن ما صدر منه قبل 3 سنوات هو تراشق لفظي مع بعض الزملاء وتم التعامل معه بكل احترافية ومهنية.
ولفت إلى أن الميدان التعليمي والمعتقدات الدينية والوطن والقيادة خط أحمر مقدس لا يسمح لأحد بتجاوزه، مؤكداً أن مَن يعبث بهذه الثوابت يعامل بكل حزم.
#فيديو
النيابة العامة تحقق مع معلم أساء للذات الإلهية!
أ. محمد بن هضبان المتحدث الرسمي لتعليم الباحة: تم تحرير محضرة بإبعاده عن الميدان التربوي فورا، وننتظر تحقيقات النيابة العامة..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/owuB7A57xM
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 31, 2019
أ. محمد بن هضبان المتحدث الرسمي لتعليم الباحة:
المعلم المتهم بالإساءة للذات الإلهية ليست لديه أي مخالفات سابقا من هذا النوع، ولدينا في الميدان التعليمي خط أحمر مقدس لا نسمح لأحد بتجاوزه..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/JeIK2dhqbx
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 31, 2019