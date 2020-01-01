“الفيصل”: لا فساد في الرياضة.. ونستضيف البطولات رغم الانتقادات وهذا ردي على “الشورى”

أكد رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أنه لا يوجد فساد داخل العمل الرياضي، وهناك تواصل مع جميع الجهات الرقابية، مشدداً على أنه لا يستطيع أحد أن يتفرّد بالقرار داخل أي نادٍ؛ حيث هناك لائحة واضحة للجميع تنظم العمل.
وقال الأمير عبدالعزيز في لقاء مع برنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، إن المملكة قادرة على استضافة الفعاليات الكبرى، ونجاحنا في تنظيمها يدل على الإمكانات الكبيرة الموجودة لدينا، مبدياً إعجابه بفكرة التأشيرة السياحية التي ستجذب عشاق الرياضات المختلفة إلى المملكة.
وأضاف رداً على انتقادات عدد من وسائل الإعلام الدولية، بأن الانتقاد سيحدث مهما حدث، والمملكة لديها استراتيجية ورؤية من ضمنها استضافة البطولات الدولية، وسيستمر تنظيم الفعاليات الكبرى مهما كانت الانتقادات. وفق “أخبار 24”.
وعن انتقاد مجلس الشورى لعمل الهيئة، أشار الأمير عبدالعزيز إلى أنه يحترم مجلس الشورى ودوره الفعّال، مضيفاً أنهم إذا كان لديهم استفسار فيرجو منهم توضيحه وأنهم جاهزون للرد عليهم.
وشدد على أن فريق عمله تم اختياره بناءً على الكفاءة، وأن هناك لائحة داخلية تنظم العمل داخل الهيئة، متمنياً أن ينجحوا في عام 2020 في الصعود بالنشاط الرياضي في كل النواحي سواء بمشاركة المجتمع أو المشاركة الرياضية أو استضافة الأحداث والبطولات الدولية.