احتفلت مدينة دبي ببداية العام الميلادي الجديد 2020؛ حيث تجمع المواطنون والمقيمون في الميادين الرئيسية، خاصة حول برج خليفة، وسجّلت الألعاب النارية العد التنازلي لانتهاء عام 2019 وبداية العام الجديد.
وأظهرت مقاطع فيديو الاحتفالات التي انطلقت في شوارع الإمارة، وشارك فيها عرب وأجانب من دول العالم المختلفة، وأطلقت الجهات المسؤولة عن الاحتفالات عبارات التهنئة بالعام الجديد باستخدام الإضاءة المبهرة، وبلغات مختلفة.
واكتسى برج خليفة بألوان أعلام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعقبتها عروض بصرية مبهرة على البرج، فيما تفاعل الحضور بتسجيل تلك اللحظات بجوالاتهم.
#دبي تبهر العالم في احتفالات #رأس_السنة_الميلادية #السنة_الجديدة_2020 #برج_خليفة #رأس_السنة_الميلادية #تلفزيون_دبي #مؤسسة_دبي_للإعلام#العام_الجديد#راس_السنه_في_دبي pic.twitter.com/TbPxbnmQXb
— تلفزيون دبي (@dubaitv) December 31, 2019
وفق “أخبار 24”.