صور للحافلتين اللتين ستنقلان لاعبي النصر والتعاون إلى ملعب كأس السوبر

نشر حساب “السوبر السعودي” صوراً للحافلتين اللتين ستنقلان لاعبي النصر والتعاون، إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة، والذي سيشهد إقامة النسخة السادسة من بطولة كأس السوبر السعودي.
وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل؛ حيث يلعب النصر المباراة بصفته بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويلعب التعاون بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.
ولم يسبق للفريقين أن حققا اللقب من قبل، على الرغم من أن النصر شارك من قبل مرتين وخسر أمام الشباب عام 2014 وأمام الهلال عام 2015، فيما يسجل التعاون حضوره الأول.
وفق “أخبار 24”.