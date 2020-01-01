تبدأ الهيئة العامة للغذاء والدواء اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء، تطبيق اللائحة الفنية السعودية للدهون المتحولة “الأحماض الدهنية”، التي تمنع استخدام “الزيوت المهدرجة جزئياً” في الصناعات الغذائية.
وكشفت “الهيئة” أنها ستتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بتطبيق اللائحة، وذلك عقب انقضاء المهلة التي منحتها للمستوردين والمصنعين منذ أكثر من عام.
وتُطبَّق اللائحة على جميع المنتجات الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري، باستثناء الزيوت المهدرجة كلياً، والدهون المتحولة الناتجة من مصادر طبيعية “حيوانية المصدر”.
وكانت “الغذاء والدواء” قد نفّذت حملة توعوية بالمخاطر الصحية الناتجة عن تلك المنتجات، والتي تتمثل في الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وذلك قبل التطبيق الرسمي للقرار وتماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
يشار إلى أن الدهون المهدرجة جزئياً هي الدهون الناتجة من عملية تحويل الزيوت النباتية إلى دهون صلبة، لاستخدامها في أغراض صناعية عن طريق إضافة الهيدروجين إلى الزيوت النباتية.
وفق “أخبار 24”.