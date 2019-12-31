تعرف علي الأحداث المحلية البارزة على المشهد السياسي والاجتماعي خلال عام 2019

شهد عام 2019 عدداً من الأحداث البارزة التي استحوذت على المشهد السياسي والاجتماعي في السعودية، ومثلت نقاطا مفصلية في مجريات العام.
وفيما يلي نستعرض أهمها:
السماح للمرأة بإصدار الجواز بنفسها وحرية السفر
أقر مجلس الوزراء في أغسطس الماضي تعديلات على نظام وثائق السفر، تضمنت السماح للمواطنات بإصدار جوازات السفر بأنفسهن، ومنحت المواطنات فوق سن 21 عاماً الحق في حرية السفر.
ودخل النظام حيز التنفيذ في نهاية شهر أغسطس، ويُعتبر امتداداً لسلسلة من الإصلاحات والمبادرات الساعية إلى تعديل وتطوير الأنظمة والقوانين الحكومية بما يتوافق واحتياجات المجتمع.
إطلاق أول قمر صناعي سعودي للاتصالات
أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في فبراير الماضي إطلاق القمر السعودي الأول للاتصالات (SGS-1)، الذي جرى تطويره بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن، بنجاح من مركز غويانا الفرنسي للفضاء.
وتم إطلاق القمر على متن الصاروخ “أريان 5″، الذي وقع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد على القطعة الأخيرة له بعبارة “فوق هام السحب”.
ويحتوي القمر السعودي للاتصالات، الذي ستتم إدارته وتشغيله والتحكم به عبر كوادر وطنية، على حمولة متعددة الحزم توفر قدرة مرورية تتعدى 34 قيقابت في الثانية، وكذلك ألواح شمسية عالية الكفاءة تقوم بتوليد الطاقة بقدرة إجمالية تتجاوز 20 كيلوواط.
نفخر بإطلاق #القمر_السعودي_للاتصالات #SGS1،قبل لحظات، وهذا يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، ويمثل حقبة جديدة من الأقمار الصناعية #السعودية الضخمة التي تُدار بأيدٍ وطنية مؤهلة#فوق_هام_السحب pic.twitter.com/kI473QMCDF
— خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) ٥ فبراير ٢٠١٩
الاعتداء على المنشآت النفطية في بقيق وخريص
تعرضت منشآت نفطية تابعة لشركة “أرامكو” في بقيق وخريص عند الساعة 3:43 من فجر الرابع عشر من سبتمبر لهجمات تخريبية تسببت في انقطاع إنتاج 5.7 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وتعطّل إنتاج 2 مليار قدم مكعب من الغاز المصاحب، و1.3 مليار قدم مكعب من الغاز الجاف، و500 مليون قدم مكعب من غاز الإيثان، ونصف مليون برميل من سوائل الغاز.
وتمكنت الشركة خلال يومين من احتواء الأضرار واستعادة أكثر من نصف الإنتاج المتعطل، كما استطاعت الوفاء بكامل التزاماتها لعملائها من خلال السحب من مخزوناتها، ولم يحدث أي تأثر لقطاع المرافق (الكهرباء وتحلية المياه)، وكذلك إمدادات المنتجات البترولية (البنزين والديزل) في السوق المحلية التي لم تتأثر.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد تركي المالكي إن الهجوم التخريبي على منشآت الشركة كان قادما من جهة الشمال، ونُفّذ بـ 18 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع والتصميم من طراز “دلتا وينج”، وبـ7 صواريخ كروز من نوع “يا علي” التي أعلن الحرس الثوري في فبراير 2019 عن تدشينها.
نتائج محاكمة المتهمين في جريمة مقتـل خاشقجي
أعلنت النيابة العامة في الـ23 من ديسمبر النتائج الأولية لمحاكمة المتهمين في جريمة مقـتل المواطن جمال خاشقجي.
وشملت الأحكام المبدئية الحكم بالقتل قصاصا بحق 5 متورطين، والسجن لـ3 أشخاص من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة بإجمالي 24 عاما، فيما برّأت المحاكمة التي تمت في 9 جلسات كلا من نائب رئيس جهاز المخابرات السابق أحمد عسيري، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، لعدم وجود أدلة تدينهما، والقنصل محمد العتيبي الذي ثبت أنه كان يتمتع بإجازة شخصية وقت وقوع الجريمة.
طرح أرامكو
شهد العام 2019 إعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) في السابع عشر من نوفمبر عن بدء الاكتتاب العام على أسهمها، والذي يُعدّ الأكبر في تاريخ السوق السعودي والأكبر في التاريخ على مستوى العالم.
وفي الحادي عشر من ديسمبر شهد السوق السعودي إدراج أسهم الشركة وبدء تداولها، حيث بلغت القيمة السوقية للشركة في أول يوم من الطرح 1.71 تريليون دولار، حيث تُعدّ هذه القيمة أكبر بمقدار 1.7 مرة من القيمة السوقية لشركات النفط العالمية الخمس الكبرى مجتمعة.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أكّد في 2017 أن طرح أرامكو سيكون له أثر اقتصادي كبير جداً، وسيستفاد من قيمتها في تحفيز قطاعات أخرى وفي اقتناص فرص كثيرة.
فيديو | لحظة الإعلان عن بدء تداول سهم #أرامكو في السوق المالية#الإخبارية pic.twitter.com/PgrAIxJSkg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١١ ديسمبر ٢٠١٩
استشهاد عبد العزيز الفغم
فُجع المجتمع السعودي نهاية سبتمبر بخبر استشهاد اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إثر تعرضه لإطلاق نار من صديق بسبب خلاف شخصي.
وكان اللواء الفغم يزور منزل أحد أصدقائه في حي الشاطئ بمدينة جدة عندما دخل عليهما صديق ثالث تطور بينه وبين اللواء الفغم نقاش، فخرج الصديق من المنزل وعاد ومعه سـلاح وأطلق النار على اللواء الفغم وأصابه وأصاب كذلك شقيق صاحب المنزل وعاملا من الجنسية الفلبينية، واستشهد اللواء الفغم بعد نقله للمستشفى.
ورفض الجاني تسليم نفسه للجهات الأمنية التي طوّقت مكان تحصّنه وبادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن وأصاب خمسة منهم، وانتهت المواجهة معه بمقـتله على يد قوات الأمن.
وصُلي على اللواء الفغم في الحرم المكي الشريف، وشُيع جثمانه إلى مقبرة الشهداء في الشرائع، واستقبل خادم الحرمين الشريفين أسرته وقدم لهم العزاء مثنياً على إخلاص ابنهم وتفانيه في خدمة وطنه، كما عزى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أسرة الفقيد.
#عبدالعزيز_الفغم pic.twitter.com/ycbhv686qh
— بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩
فيديو | #الملك_سلمان يستقبل أسرة الفقيد اللواء #عبدالعزيز_الفغم ويثني على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه #الإخبارية pic.twitter.com/vvJngEflO8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٣٠سبتمبر ٢٠١٩
الاعتداء على السفن السعودية
تعرضت ناقلتان سعوديتان عند الساعة 06:00 صباح يوم الأحد الموافق 12 مايو لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية الإماراتية بالقرب من إمارة الفجيرة.
وكانت إحدى الناقلتين في طريقها لتحميل النفط من ميناء راس تنورة لتزويد عملاء “أرامكو” في الولايات المتحدة الأمريكية بالنفط، ونتج عن الهجوم التخريبي أضرار بالغة في هيكلي الناقلتين، ولم ينجم عنه – بفضل الله – أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود.
وكان الهجوم قد استهدف ناقلتين أخريين، وأكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الهجوم تصعيد خطير، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة مسؤولياته لمنع أي أطرف تحاول المساس بأمن الملاحة البحرية.
إطلاق التأشيرة السياحية
دشنت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نهاية سبتمبر نظام التأشيرة السياحية الذي يسمح لمواطني 49 دولة حول العالم بدخول المملكة لغرض السياحة مباشرة عبر إصدار التأشيرة إلكترونيا أو عند الوصول للمطارات والمنافذ البرية للمملكة.
وتضم الدول المسموح لمواطنيها بالحصول على التأشيرة السياحية بصورة فورية الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا و38 دولة أوروبية و7 دول آسيوية، في حين يمكن لمواطني بقية الدول الحصول على التأشيرة السياحية عبر سفارات المملكة وممثلياتها في بلدانهم.
إعلان ميزانية 2020
أقر مجلس الوزراء مطلع ديسمبر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م، وبلغت النفقات التقديرية 1.20 تريليون ريال، في حين بلغ إجمالي الإيرادات 833 مليار ريال.
وأعلنت وزارة المالية عن التوجهات الاستراتيجية لميزانية 2020 المتمثلة في استكمال مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان. وفق “أخبار 24”.
كما تشمل التوجهات الاستراتيجية للميزانية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاصّ.