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أخبار محلية > تشغيل “حافلات الرياض” في هذا الموعد ؟
31/12/2019   10:43 م

تشغيل “حافلات الرياض” في هذا الموعد ؟

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ذكر حساب “مشاريع السعودية” أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض حددت موعد تشغيل مشروع “حافلات الرياض”.

وأوضح أن الهيئة ستبدأ التشغيل الفعلي للمشروع في الربع الثاني من العام القادم 2020.

تشغيل “حافلات الرياض” في هذا الموعد ؟

أخبار محلية
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