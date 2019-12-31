حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، المستهلكين من استخدام منتج صلصة الفلفل الحار Sriracha؛ بسبب خلل في تعبئة المنتج يؤدي إلى احتمال تهيج الجلد والعينين.
ويتمثل الخلل في أن المنتج يتخمر وتنتفخ العبوة وتتطاير مكوناتها عند فتحها، ما يشكّل خطراً على مستخدميه، وأوصت الهيئة بتجنب فتح عبوة المنتج والتخلص منها.
ويحمل المنتج اسم “صلصة الفلفل الحار “Sriracha Hot Chilli Sauce” وعلامته التجارية “Sriracha”، ويأتي في عبوتين، تزن الأولى 435 جراماً والأخرى 740 جراماً، وتنتهي صلاحيته في مارس 2021.
كما أشارت “الغذاء والدواء” إلى متابعتها تنفيذ الإجراءات للتأكد من خلو الأسواق من المنتج الذي تنتجه شركة Kienfat Trading Pty Ltd.
وفق “أخبار 24”.