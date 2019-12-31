حذرت الإدارة العامة للمرور من السرعة الزائدة، وخطورة الاصطدام وتأثيره على جسم الإنسان، مبينةً أن الاصطدام بسرعة 50 كم/ ساعة يعادل السقوط من الدور الثالث.
وقالت في رسالة توعوية لقائدي المركبات، إنه كلما زادت سرعة المركبة؛ ارتفعت نسبة خطورة إصابة القائد والركاب عند الاصطدام، “فلا تتخذ قرارًا قد يضرك”.
ونشرت أمثلة عن الاصطدام بسرعات مختلفة، حيثُ إن الاصطدام بسرعة 70 كم/ ساعة يعادل السقوط من الدور السادس، والاصطدام بسرعة 90 كم/ ساعة يعادل السقوط من الدور العاشر، والاصطدام بسرعة 120 كم/ ساعة يعادل السقوط من الدور الخامس عشر.
ونوهت الإدارة إلى أن حزام الأمان يقلل الضرر الناتج من الاصطدام بنسبة تصل إلى 50%.
وفق “أخبار 24”.