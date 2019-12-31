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أخبار محلية > خادم الحرمين يتسلم رسالتين من رئيسة ورئيس وزراء إثيوبيا
31/12/2019   6:40 م

خادم الحرمين يتسلم رسالتين من رئيسة ورئيس وزراء إثيوبيا

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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالتين من رئيسة إثيوبيا سهلورق زودي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وقام بتسليم الرسالتين لخادم الحرمين الشريفين، الرئيس الإثيوبي السابق ملاتو تشومي خلال استقبال الملك المفدى له اليوم (الثلاثاء).

ونقل الرئيس السابق للملك سلمان تحيات رئيسة ورئيس وزراء إثيوبيا، فيما أبدى خادم الحرمين تحياته لهما.

كما شهد الاجتماع، الذي حضره وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون أحمد قطان، استعراض العلاقات بين المملكة وإثيوبيا وسبل تنميتها وتطويرها. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين يتسلم رسالتين من رئيسة ورئيس وزراء إثيوبيا

أخبار محلية
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