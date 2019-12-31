الحربي يعرض خدماته للنصر وفيتوريا يرفض الزوري

كشفت مصادر نصراوية أن إدارة الدكتور صفوان السويكت تلقت اتصالاً من أحد شرفيي النادي، والذي يعرض من خلاله انتداب الظهير الأيسر لفريق الاتحاد منصور الحربي، بعد أن أكد اللاعب للشرفي الذي يتواجد في مدينة جدة رغبته في مغادرة الاتحاد في الميركاتو الشتوي؛ لعدم قدرته على تقديم أي إضافة للفريق، إلى جانب الصراعات الإدارية التي يعيشها النادي الغربي والتي تسببت بمنافساته على المراكز المتأخرة في ترتيب المسابقة.
وبين المصدر النصراوي أن منصور الحربي وعد بتذليل كافة العقبات في حال رغب النصراويون باستقطابه، ومنها التنازل عن جزء من مستحقاته المالية.
وكان البرتغالي روي فيتوريا قد أوصى إدارة النصر بسرعة التعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيسر؛ بسبب عدم وجود يشغل هذا المركز في حال غياب عبدالرحمن العبيد، بعد أن رفض فكرة الإدارة بالتفاوض مع إدارة الوحدة من أجل استقطاب عبدالله الزوري بسبب عمره.
وعلى الصعيد الفني، شارك المهاجم عبدالفتاح آدم في تدريبات الفريق أمس والتي شهدت إقامة تكريم خاص للمهاجم عبدالرزاق حمدالله، بعد فوزه بجائزة غلوب سكور كأفضل لاعب عربي في عام 2019. وفق “اليوم”.
من جانب آخر، اختار نادي سباهان أصفهان الإيراني ملعب نادي بونيودكور الأوزبكي كملعب مُحايد لاستضافة مواجهته أمام النصر في الثالث من مارس ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، في الوقت الذي لم يصل لإدارة النصر أي رد رسمي من قبل الاتحاد الآسيوي على طلب نقل مواجهة الإياب إلى البحرين، فيما وضعت إدارة النصر مدينة دبي خيارا ثانياً في حال عدم موافقة الاتحاد الآسيوي على إقامة المواجهة في البحرين.
ووقعت إدارة النصر أمس عقد شراكة مع شركة نجري ولمدة عام ونصف، حيث سيتم وضع اسم الشركة على قمصان الفريق من الخلف، في الوقت الذي أكد فيه رئيس النصر الدكتور صفوان السويكت أن عقد نجري لن يكون الأخير، حيث تسعى إدارته لتوقيع العديد من العقود التي تسهم في رفع مداخيل النادي المالية.