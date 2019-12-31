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اخبار رياضية > كات يغربل أجانب الاتحاد قبل لقاء الفتح
31/12/2019   12:58 م

كات يغربل أجانب الاتحاد قبل لقاء الفتح

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بدأ الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته لمواجهة فريق الفتح يوم غد الأربعاء ضمن مباريات دور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستقام على ملعب الملك عبدالعزيز بالشرائع نظرا لانشغال ملعب الجوهرة بتجهيزات السوبر السعودي والسوبر الإسباني، ورفض مدرب الفريق الهولندي تين كات منح لاعبيه إجازة بعد تعادلهم مع فريق الفتح بهدف لمثله في بطولة الدوري وخضع اللاعبون الذين شاركو في المباراة إلى تمارين استشفائية وخضع بقية زملائهم لتدريبات لياقية وفنية ويسعى المدرب لتجهيز لاعبي الاستثمار الثنائي البرازيلي حارس المرمى جروهي ولاعب خط الوسط جوناس والبدء بهما كلاعبين أساسين، وكان المدرب الهولندي تين كات قد رفع التقرير النهائي لإدارة النادي والذي تضمن استبعاده لعدد من اللاعبين المحليين والأجانب ورغبته بجلب لاعبين في عدد من المراكز التي يحتاجها وخصوصاً في خطي الدفاع والوسط وقد تقدم قائمة المستبعدين من اللاعبين الأجانب التشيلي كارلوس فيلانويفا والذي قدم مستويات غير مقنعة مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي وقرر ضم اللاعب البرازيلي جوناس في كشوفات الفريق بشكل رسمي والاعتماد عليه بعد الأداء المميز له والذي يقدمه من خلال الحصص التدريبية.

من جهة أخرى علمت مصادر (دنيا الرياضة ) أن موقف إدارة نادي الاتحاد صحيح ولا غبار عليه في مشاركة اللاعب مهند الشنقيطي في مباراة الفريق الأخيرة ضد فريق الفتح في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وذلك بعد مذكرة الاحتجاج التي تقدمت بها إدارة نادي الفتح وأن اللاعب مسجل رسميا وكان اللاعب ضمن المبتعثين في برنامج الموهوبين المقام في إسبانيا.

كات يغربل أجانب الاتحاد قبل لقاء الفتح

اخبار رياضية
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