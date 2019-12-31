عضو شورى يتهم “الغذاء والدواء” بفتح الأبواب لشركات التبغ لغش المستهلك.. ويطالبها بكشف حقيقة الدخان الجديد

أنتقد عضو مجلس الشورى عبدالهادي العمري، الهيئة العامة للغذاء والدواء، خلال مناقشة تقريرها في مجلس الشورى الأسبوع الماضي، قائلاً إن الهيئة بفروعها الـ5 الموزعة على المناطق، وبكل ما تحوي من موظفين، لا يمكنها أن تقوم بكل المهمات، وحماية المجتمع فيما يخص الغذاء والدواء.
وطالب العمري، الهيئة، وفقاً لـ”عكاظ” بسرعة الرد والكشف عن تفاصيل “الدخان الجديد”، والذي اشتكى منه شريحة كبيرة من المستهلكين، حيث لهم حقوق في حمايتهم من أي مواد مغشوشة.
واتهم عضو الشورى، الغذاء والدواء، بأنها فتحت كل الأبواب أمام شركات التبغ العالمية على غش المستهلك السعودي، وذلك بتغليف هذه البضاعة بمغلف موحد لا يحتوي على أي بيانات أو تعليمات أو تواريخ إنتاج وانتهاء، بحسب تعبيره.
ودعا الهيئة إلى الاقتداء بالهيئات المماثلة في الدول التي لديها صارمة على الغذاء والدواء، وقوانين وتشريعات متضمنة لوائح جزائية مليونية لكل من قام بغش المستهلك.
وكانت وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء استدعتا شركات التبغ المورّدة لمنتجات السجائر وكافة وكلائها وممثليها في المملكة؛ استجابة لما وصلهما من ملاحظات وشكاوى حول تغيّر نكهة السجائر، كما أن الهيئة أوضحت سابقًا بأنَّ تغير النكهة الذي لاحظه المستهلك لا يعود لمواد مغشوشة بعد إجراء الفحوص المخبرية اللازمة.