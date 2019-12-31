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أخبار محلية > مصادر: البدء بإجراء تعديلات على معايير الرخصة المهنية للمعلمين لتعزيز جودة المخرجات قبل التطبيق
31/12/2019   12:54 م

مصادر: البدء بإجراء تعديلات على معايير الرخصة المهنية للمعلمين لتعزيز جودة المخرجات قبل التطبيق

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أفادت مصادر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب، وبناء على العديد من الآراء والمقترحات، بدأت في إجراء تعديلات على المعايير المهنية الخاصة برخصة المعلم.

وأوضحت الهيئة أن تعديل المعايير الخاصة بالرخصة المهنية للمعلمين تهدف لرفع جودة المخرجات قبل بدء التطبيق، والوصول إلى أفضل الضوابط لمنح الرخصة.

وأشارت الهيئة إلى أن المعايير تشمل كافة المسارات المهنية للمعلمين والقيادات المدرسية والمشرفين والمرشدين، مؤكدة التزامها بتطوير المعايير الوظيفة بكل مسار، بهدف متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها، بالإضافة لتعزيز دور المعلم وتدريبه وتأهيله، باعتبار أن المعلم يعد أحد أهم أقطاب العملية التعليمية. وفق “أخبار 24”.

وكانت الهيئة أعلنت تأجيل التسجيل لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين إلى موعد آخر ستعلنه لاحقاً، وذلك بعد قرار وزير التعليم تأجيل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة إلى 1 يوليو 2020.

مصادر: البدء بإجراء تعديلات على معايير الرخصة المهنية للمعلمين لتعزيز جودة المخرجات قبل التطبيق

أخبار محلية
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