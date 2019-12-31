“نزاهة” تؤكد عدم وجود شبهة فساد في مشروع تركيب العدادات الذكية

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أن فريق عمل تابعاً لها اطلع على تفاصيل وإجراءات طرح وترسية مشروع تركيب العدادات الذكية، الذي تنفذه الشركة السعودية للكهرباء بالتعاون مع عدد من الجهات، ولم تظهر لها أي شبهة فساد في المشروع.
بدوره، أوضح رئيس الهيئة مازن الكهموس، أن تشكيل فرق عمل “نزاهة” لمراجعة مشروع العدادات الذكية جاء بناءً على مبادرة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بتوجيه الشركة السعودية للكهرباء بالتواصل مع “نزاهة” وإتاحة الفرصة لها للاطلاع على تفاصيل المشروع.
وأضاف رئيس “نزاهة”، أن فريق الهيئة اجتمع مع فريق عمل المشروع المكوّن من (الشركة السعودية للكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات)، وبحث الاجتماع ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن المشروع. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه بناء على النتائج التي توصل لها فريق عمل “نزاهة”؛ فإن الهيئة تؤكد سلامة الإجراءات المتبعة في طرح المشروع وترسيته.