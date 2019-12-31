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أخبار محلية > حكم للقضاء الإداري وراء السماح لقائدي الدراجات النارية بالسفر عبر جسر الملك فهد
31/12/2019   12:52 م

حكم للقضاء الإداري وراء السماح لقائدي الدراجات النارية بالسفر عبر جسر الملك فهد

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كشفت مصادر أن إطلاق التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية عبر جسر الملك فهد بين المملكة والبحرين، جاء بعد حكم صادر من المحكمة الإدارية بالدمام لمصلحة مواطن أراد عبور الجسر بدراجته النارية.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”الوطن”، أن المواطن تقدم بدعوي للمحكمة الإدارية بالدمام في شهر ذي القعدة 1439هـ، يطلب عبور جسر الملك فهد بدراجته النارية، بعد أن تم منعه بدون سبب أو سند نظامي، وقضت المحكمة في شوال 1440 بإلغاء قرار المؤسسة العامة لجسر الملك فهد والسماح للمواطن بالعبور.

وجاء في تفاصيل القضية أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عللت منع المواطن من العبور بزيادة الحوادث خلال الفترة الماضية، فيما نفي المواطن ذلك حيث لم يسمح لمستخدمي الدارجات النارية بعبور الجسر بين المملكة والبحرين منذ افتتاحه.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قد أعلنت إطلاق التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية وإنهاء إجراءات سائقيها بين المملكة والبحرين اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء الأول من يناير 2020، بعد صدور موافقة الجهات المختصة في السعودية والبحرين.

حكم للقضاء الإداري وراء السماح لقائدي الدراجات النارية بالسفر عبر جسر الملك فهد

أخبار محلية
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