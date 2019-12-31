تكليف “نورة المردسي” مديراً عاماً لفرع وزارة الخدمة المدنية بالقصيم

أصدرت وزارة الخدمة المدنية قرارًا بتكليف نورة بنت عبدالله المردسي مديرًا عامًا لفرع الوزارة بمنطقة القصيم.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تحقيقًا لاستراتيجيتها في دعم الكفاءات، وتمكينهم من تقلّد المناصب القيادية في الوزارة، حيث تُعد “المردسي” من الكفاءات الوطنية المتميزة من أبناء الوزارة.
كما جاء القرار سعياً من الخدمة المدنية للاستفادة من الكفاءات المتميزة من موظفي وموظفات الوزارة، ودعماً لتحقيق وتنفيذ استراتيجية الوزارة في تمكين المرأة من تقلد المناصب القيادية، وتهيئة بيئة العمل لبروز قيادات وظيفية متميزة على كافة المستويات، وعملاً بمبدأ تدوير القيادات في الوزارة وفروعها. وفق “أخبار 24”.
وكان أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود استقبل المردسي بمناسبة تكليفها بإدارة فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة، وأكد على أن الخطوات متواصلة نحو تمكين المرأة بالمنطقة.