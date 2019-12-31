مصادر: اتحاد الكرة يخطط لتقديم طلب لاستضافة كأس آسيا 2027

ذكرت مصادر أن اتحاد الكرة شرع في إعداد متطلبات استضافة كأس أمم آسيا، وذلك استعداداً لتقديم طلبه لاستضافة البطولة في نسختها لعام 2027، قبل وقت كافٍ من إعلان الاتحاد الآسيوي إغلاق باب تقديم طلبات الاستضافة.
وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق تركي آل الشيخ، دعا العام الماضي في تصريحات تلفزيونية اتحاد الكرة لتقديم طلبه لاستضافة أمم آسيا لعام 2023، مضيفا أنه في حال رفض الطلب يمكن التقديم لاستضافة المنافسة لعام 2027.
يذكر أن اتحاد الكرة، وفقاً لـ”الشرق الأوسط”، كان قد سحب ملف تقديمه لاستضافة بطولة كأس أمم آسيا لعام 2013، لعدم مقدرته على توفير متطلبات التقديم وقتها، لكنه هذه المرة يعتزم التقدم بطلب لتنظيم البطولة عام 2027.