وقع محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني مع رئيس الجمارك بمملكة البحرين الشيخ أحمد آل خليفة، اتفاقية “الاعتراف المتبادل” لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، أمس (الإثنين).
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أمن سلسلة الإمدادات، وتعزيز مزايا تيسير التجارة التي يقدمها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد للمنشآت المعتمدة في البرنامج.
وتتضمن تبادل الامتيازات المقدمة للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين في جمارك البلدين، والسعي لإيجاد تدابير تيسير التجارة للمشغلين الاقتصاديين من حيث تسريع عملية تخليص البضائع، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
من جانبه، قال أحمد الحقباني إن من أهم الأهداف التي تحققها هذه الاتفاقية، هو تعزيز التجارة البينية ورفع مستوى التبادل التجاري وتذليل المعوقات التي تحد من مرونة التبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز وترسيخ مبدأ الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص.
وأكد أن الاتفاقية ستسهم كذلك في نمو حجم التبادل التجاري ودعم اقتصاد البلدين، وسيكون لها أثراً إيجابياً واضحاً خلال المرحلة القادمة نحو تيسير التجارة.
وفق “أخبار 24”.