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اخبار رياضية > شاهد.. “جوميز” يطلب القهوة من أرض الملعب بعد تسجيله الهاتريك في مرمى العدالة.. والهلال يعلّق
31/12/2019   7:06 ص

شاهد.. “جوميز” يطلب القهوة من أرض الملعب بعد تسجيله الهاتريك في مرمى العدالة.. والهلال يعلّق

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رصد مقطع فيديو متداول للمحترف الفرنسي في صفوف نادي الهلال بافيتيمبي جوميز وهو يطلب القهوة من أرض الملعب، بعد أن سجل الهاتريك في مرمى العدالة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وعلّق نادي الهلال عبر حسابه بـ”تويتر”، على المقطع قائلا: “الأسد يبي القهوة”، ونشر مقطع فيديو آخر يُظهر جوميز وهو يحتسي القهوة.

وكانت المبارة قد انتهت بفوز الهلال بـ 7 أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى النقطة 24 من 11 مباراة، فيما يتجمد رصيد العدالة عند النقطة الثامنة من 13 مباراة.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. “جوميز” يطلب القهوة من أرض الملعب بعد تسجيله الهاتريك في مرمى العدالة.. والهلال يعلّق

اخبار رياضية
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