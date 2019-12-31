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اخبار رياضية > رئيس “المسابقات” يوضح أسباب ضغط مباريات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
31/12/2019   7:05 ص

رئيس “المسابقات” يوضح أسباب ضغط مباريات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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رد رئيس لجنة المسابقات أحمد الراشد على الانتقادات الموجهة للجنة بسبب جدول الدور الثاني من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والذي شهد ضغطاً في المباريات للفرق المشاركة في البطولات الآسيوية والعربية.

وأرجع الراشد السبب إلى فترة توقف “فيفا” في الجزء الثاني الموسم وكذلك توقيف مباريات الدور الأول بسبب المشاركة في خليجي 24، إضافة إلى تزامن نهاية الموسم مع العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر.

وأكد أن مثل هذه الظروف قد تحدث في أغلب دوريات العالم، مشدداً أن اللجنة حريصة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة بشكل عام والمشاركين آسيوياً بشكل خاص. وفق “أخبار 24”.

رئيس “المسابقات” يوضح أسباب ضغط مباريات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

اخبار رياضية
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