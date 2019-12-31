هيئة النقل: الخدمة في توجيه المركبات ستكون حصرية للسعوديين بالسيارات الخاصة

قال نائب رئيس هيئة النقل العام للنقل البري، فواز السهلي، إن الخدمة في توجيه المركبات ستكون حصرية للسعوديين بالسيارات الخاصة.
جاء ذلك خلال حديثه لـ”الإخبارية” عن إطلاق هوية سيارات الأجرة الجديدة في المملكة والتجهيزات التي تتضمنها لتوفير المزيد من الأمن والسلامة والراحة.
وأبان السهلي أن خدمة نشاط الأجرة ستطبَّق عليها أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وتنقسم سيارات الأجرة الجديدة إلى ثلاثة أنواع، وليست فئة واحدة كما هي الآن، وهذه الأنواع هي العامة الاعتيادية، وأجرة المطار، وكلاهما باللون الأخضر، والنوع الثالث هو الخاصة الفاخرة.وفق “أخبار 24”.
فيديو | فواز السهلي لـ #الإخبارية: الخدمة في توجيه مركبات “التاكسي” حصرية للسعوديين pic.twitter.com/50uty6oC9Z
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٣٠ديسمبر ٢٠١٩