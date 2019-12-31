نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > هيئة النقل: الخدمة في توجيه المركبات ستكون حصرية للسعوديين بالسيارات الخاصة
31/12/2019   7:03 ص

هيئة النقل: الخدمة في توجيه المركبات ستكون حصرية للسعوديين بالسيارات الخاصة

+ = -
1197

قال نائب رئيس هيئة النقل العام للنقل البري، فواز السهلي، إن الخدمة في توجيه المركبات ستكون حصرية للسعوديين بالسيارات الخاصة.

جاء ذلك خلال حديثه لـ”الإخبارية” عن إطلاق هوية سيارات الأجرة الجديدة في المملكة والتجهيزات التي تتضمنها لتوفير المزيد من الأمن والسلامة والراحة.

وأبان السهلي أن خدمة نشاط الأجرة ستطبَّق عليها أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتنقسم سيارات الأجرة الجديدة إلى ثلاثة أنواع، وليست فئة واحدة كما هي الآن، وهذه الأنواع هي العامة الاعتيادية، وأجرة المطار، وكلاهما باللون الأخضر، والنوع الثالث هو الخاصة الفاخرة.وفق “أخبار 24”.

 

هيئة النقل: الخدمة في توجيه المركبات ستكون حصرية للسعوديين بالسيارات الخاصة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885081088.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.