“المسابقات” تعلن جدول مباريات الدور الثاني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الإثنين جدول مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي سينطلق يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020م، على أن يُختتم يوم السبت الموافق 30 مايو 2020م.
وأوضح رئيس لجنة المسابقات، أحمد الراشد، أن اللجنة راعت اللائحة التنظيمية للدوري والمعايير المعلن عنها مسبقاً قبل بداية الموسم، مشددا على حرص اللجنة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة بشكل عام، والمشاركين آسيويا بشكل خاص، ما استدعى مناقشة جميع الأندية المشاركة آسيوياً في الجدولة.
وعن تعرض الأندية المشاركة آسيويا لضغط المباريات، أشار الراشد إلى أن المشاركات الأسيوية والعربية وتوقفات أيام فيفا، إضافة إلى الإيقاف المفاجئ للدوري من أجل المشاركة في كأس الخليج، ومع تزامن العشر الأواخر وعيد الفطر مع نهاية الموسم، كل هذه الظروف وضعت اللجنة أمام خيارات محدودة. وفق “أخبار 24”.