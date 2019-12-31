نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “المسابقات” تعلن جدول مباريات الدور الثاني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
31/12/2019   7:01 ص

“المسابقات” تعلن جدول مباريات الدور الثاني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

+ = -
1054

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الإثنين جدول مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي سينطلق يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020م، على أن يُختتم يوم السبت الموافق 30 مايو 2020م.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات، أحمد الراشد، أن اللجنة راعت اللائحة التنظيمية للدوري والمعايير المعلن عنها مسبقاً قبل بداية الموسم، مشددا على حرص اللجنة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة بشكل عام، والمشاركين آسيويا بشكل خاص، ما استدعى مناقشة جميع الأندية المشاركة آسيوياً في الجدولة.

وعن تعرض الأندية المشاركة آسيويا لضغط المباريات، أشار الراشد إلى أن المشاركات الأسيوية والعربية وتوقفات أيام فيفا، إضافة إلى الإيقاف المفاجئ للدوري من أجل المشاركة في كأس الخليج، ومع تزامن العشر الأواخر وعيد الفطر مع نهاية الموسم، كل هذه الظروف وضعت اللجنة أمام خيارات محدودة. وفق “أخبار 24”.

وللاطلاع على المواعيد  عبر الرابط

“المسابقات” تعلن جدول مباريات الدور الثاني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885081078.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.