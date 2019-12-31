أوضحت وزارة النقل أن سيارات الأجرة الجديدة، التي بدأت في الظهور في بعض مطارات المملكة والتي ستُعمم قريباً، تحتوي على تجهيزات وإضافات خاصة تحسّن جودة الخدمات المقدمة وتحقيق الأمان للركاب.
وتشمل الإضافات والتجهيزات الجديدة، توفير بيانات عن السائق والمركبة والمنشأة، ونظاما ملاحيا متطورا للوصول للأماكن بسهولة وفي أسرع وقت، وجهاز تتبع مرتبطا بمنصة وصل.
كما تتيح إمكانية السداد إلكترونياً مع طباعة الفاتورة، وتقييم السائق كذلك، وشبكة واي فاي للاستمتاع بتصفح الإنترنت خلال الرحلة، بالإضافة إلى محتوى تعريفي متعدد اللغات عن المملكة.
وبدأت الهيئة العامة للنقل تنفيذ برنامجها الخاص بتغيير هوية سيارات الأجرة بشكل كامل، ليشمل ذلك تغيير الشكل الخارجي للمركبة لتصبح باللون الأخضر، فضلاً عن تطوير مهارات السائقين وكفاءتهم المهنية.
وتنقسم سيارات الأجرة الجديدة إلى ثلاثة أنواع، وليست فئة واحدة كما الآن، وهذه الأنواع هي العامة الاعتيادية، وأجرة المطار، وكلاهما باللون الأخضر، والنوع الثالث هو الخاصة الفاخرة.
وفق “أخبار 24”.