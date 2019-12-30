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اخبار رياضية > #الشعلة يتعادل سلبياً مع “الخليج” ضمن الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان
30/12/2019   8:54 م

#الشعلة يتعادل سلبياً مع “الخليج” ضمن الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان

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انتهي لقاء الفريق الأول لكرة القدم بمحافظة الخرج نادي الشعلة بالتعادل السلبي مع نظيره فريق الخليج ضمن لقاء مؤجل من الجولة ” الخامسة عشر ” لـ #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان #الشعلة  .

 

#الشعلة يتعادل سلبياً مع “الخليج” ضمن الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان

اخبار رياضية
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