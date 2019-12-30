ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الإثنين، عددا من مخالفي قرار منع الاحتطاب وبحوزتهم 15 طنا من الأشجار المحلية محمّلة على 8 سيارات في الباحة.
وصادرت الوزارة بمساندة من الجهات الأمنية المضبوطات وأوقفت المخالفين، الذين كان بحوزتهم أيضاً 336 كيسا من الفحم المحلي، حيث تم التعامل معهم بحسب الأنظمة واللوائح.
وتأتي حملات الوزارة لضبط مخالفي قرار منع الاحتطاب استمراراً لجهودها للقضاء على تلك الظاهرة بغرض الحفاظ على مكتسبات الغابات من الغطاء النباتي.
ونوّهت وزارة البيئة إلى خطورة الاحتطاب، حيث أشارت إلى تسببه في التصحر وإثارة التربة وتهديده للسياحة البيئية والحياة الفطرية، ما يزيد من المخاطر البيئية والاقتصادية.
وفق “أخبار 24”.