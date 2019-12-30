بالفيديو.. حكم مباراة الهلال والعدالة يتعرض للإصابة وبديل يكمل المباراة

تعرض حكم مباراة الهلال والعدالة، السلوفاكي إيفان كروزنياك، للإصابة بعد اصطدامه مع أحد لاعبي العدالة، في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتدخل الفريق الطبي لنادي الهلال لعلاج الحكم، إلا أنه لم يتمكن من إكمال المباراة، ليخرج من الملعب ويكمل الحكم الرابع خالد صلوي الوقت المتبقي من المباراة.
وكانت المباراة قد أنتهت بفوز الهلال بـ 7 أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى النقطة 24 من 11 مباراة، فيما يتجمد رصيد العدالة عند النقطة الثامنة من 13 مباراة.
إصابة حكم مباراة #الهلال و #العدالة خلال مجريات الشوط الثاني من المباراة.#الهلال_العدالة pic.twitter.com/oq3KE70MoM
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) ٣٠ديسمبر ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.