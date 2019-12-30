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أخبار محلية > مصادر: النيابة العامة تحقق مع المعلم المسيء للذات الإلهية بالباحة وتوجه بإيقافه 35 يوماً
30/12/2019   8:40 م

مصادر: النيابة العامة تحقق مع المعلم المسيء للذات الإلهية بالباحة وتوجه بإيقافه 35 يوماً

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ذكرت مصادر أن النيابة العامة بمنطقة الباحة بدأت التحقيق مع المعلم المسيء للذات الإلهية، ووجهت بإيقافه لمدة 35 يوماً.

وأبانت المصادر وفقاً لـ”سبق” أن النيابة العامة خاطبت وزارة التعليم للإفادة عن مسوغات السماح له بالتدريس رغم ارتكابه عددا من المخالفات في أوقات سابقة.

وكان المعلم تعدى على الذات الإلهية وشطب لفظ الجلالة من ورقة اختبار الطلاب واستبدل به كلمة “الشيطان”، وقام بالتدخين داخل المدرسة، متجاهلاً الأنظمة التي تمنع ذلك.

وفور الواقعة، أبلغت إدارة تعليم الباحة الجهات الأمنية وأوصت بإبعاد المعلم عن الميدان التعليمي وعدم تمكينه من دخول المدرسة.

مصادر: النيابة العامة تحقق مع المعلم المسيء للذات الإلهية بالباحة وتوجه بإيقافه 35 يوماً

أخبار محلية
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