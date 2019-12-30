فاز الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال على نظيره العدالة بسبعة أهداف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، التي جمعت الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
افتتح نواف العابد الأهداف لفريقه الهلال في الدقيقة الـ 15، وأضاف الفرنسي بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 28، وبعد 5 دقائق أضاف الإيطالي جيوفينكو الهدف الثالث، وقبل نهاية الشوط الأول سجل جوميز الهدف الرابع.
وفي شوط المباراة الثاني أكمل جوميز “هاتريك” بتسجيله الهدف الخامس لفريقه، وأضاف المهاجم البديل صالح الشهري الهدف السادس عند الدقيقة 84، واختتم البيروفي أندريه كاريلو كرنفال الأهداف بتسجيله الهدف السابع.
وبهذه النتيجة الثقيلة يرفع الهلال رصيده إلى النقطة 24 من 11 مباراة في المركز الثاني، فيما يتجمد رصيد العدالة عند النقطة الثامنة من 13 مباراة.