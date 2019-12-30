توفي الشيخ محمد بن عثمان الغامدي، وذلك بعد ساعات من كتابة وصية لأهله على علبة “مناديل”، بعد تعرضه لوعكة صحية أدخل على إثرها مستشفى الملك فهد بجدة.
وأظهر مقطع فيديو ومجموعة من الصور الشيخ وهو يكتب الوصية بخط يده وهو منوّم بالمستشفى، في تصرف عفوي، بعدما شعر بقرب الأجل.
وجاء في نص الوصية: “أوصيكم بتقوى الله وطاعته، وأوصيكم بأمكم وأختكم ومحبتكم لبعضكم ومساعدتكم لبعض، والشيمة فيما بينكم، وأوصيكم بعدم النوح علي أو الندب، والله يحفظكم ويوفقكم لكل خير، والله الله في الصلاة والمحافظة الدائمة عليها”.
وهو يكتب وصيته رحمة الله عليه . pic.twitter.com/5AyqXZwm9O
— علي بن هادي القحطاني (@kaled14_11) ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.