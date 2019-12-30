بالفيديو والصور.. مجلس صلح بحضور يمنيين وأمريكيين

تم بفضل الله ثم بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نايب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله عقد مجلس صلح بين هادي بن سعيد المهري ومحمد بن احمد المهري بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي والشيخ هادي بن علي بني هميم والشيخ عبدالكريم علي مرشد واللواء فضل بن يحيى القوسي واللواء صالح عامر معوضه مستشار رئيس الجمهورية اليمنية حاليا والدكتور شوقي الشرقبي وكيل وزارة الصحة والسكان اليمني حاليا واللواء حسين العجي العواضي والسيد Dennis RAY CooX والسيد Joelوالسيد Temوالشيخ ابراهيم الجبري والعميد عبدالله زياد والعميد محمد صالح عامر والشيخ عبدالله مثنى ابو سنان والشيخ عبد الولي مرشد وكيل مصلحة شئون القبايل في اليمن الان والشيخ صالح بن صالح الخياط والشيخ سليمان مثنى ابو سنان ، وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين لوجه الله عزوجل بدون قيد ولا شرط ولا مقابل .
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نشكر الله عزوجل ثم نشكر مولانا خادم الحرمين الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين رعاهما الله على دعهما لمجالس الصلح الخيري والإنساني والذي نال الجميع في بلادنا من مواطنين ومقيمين كما شكرا الشيوخ الحاضرين من المملكة واليمن وأمريكا ، كما شكرا صحيفة الخرج الاكترونية بقيادة الإعلامي الكبير سعود الضحوك ، سائلًا الله ان يديم على بلادنا نعم التوحيد والإيمان ، والأمن والامان في ظل هذه القيادة الرشيدة أعزها الله .