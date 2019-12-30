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أخبار الخرج > تمديد تكليف الاستاذ خالد الحربي عميداً لكلية الخرج التقنية لهذه المدة ؟؟
30/12/2019   7:13 م

تمديد تكليف الاستاذ خالد الحربي عميداً لكلية الخرج التقنية لهذه المدة ؟؟

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أصدر معالي الدكتور”أحمد بن فهد الفهيد”محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني , قراراً بتمديد تكليف عميد الكلية التقنية بالخرج الأستاذ خالد بن عبيد الحربي لمدة سنتين.

تمديد تكليف الاستاذ خالد الحربي عميداً لكلية الخرج التقنية لهذه المدة ؟؟

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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