“العدل” تعلن عن توفر وظائف “مطور برامج” بالمرتبة السابعة للرجال

أعلنت وزارة العدل، اليوم الإثنين، عن حاجتها لشغل وظائفها الشاغرة “مطور برامج” بالمرتبة السابعة للرجال في مدينة الرياض، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي.
وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحاً خلال هذا الأسبوع من خلال بوابة الوزارة، وسينتهي الخميس المقبل الساعة 12 مساءً.
واشترطت “العدل” على المتقدم أن يكون سبق له حضور “اختبار القدرة المعرفية” المحدد للجامعيين، وتوفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
كما اشترطت أن يقوم المتقدم خلال التسجيل في الموقع برفع صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.
كما شدّدت الوزارة على أنه في حال ورود أي بيانات غير صحيحة سيتم استبعاد الطلب، مشيرةً إلى أنها ستقوم بإعلان النتائج عبر موقعها على شبكة الإنترنت.