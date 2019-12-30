أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الانتهاء من مشاريع إنشاء أربعة متاحف جديدة في كلٍّ من عسير، وحائل، وتبوك، والجوف، تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، بتكلفة تقدر بـ224 مليون ريال،.
وأشارت إلى أن افتتاح هذه المتاحف سيوفر فرصًا وظيفية مباشرة تتجاوز الألف وظيفة، لافتة إلى أنها عملت منذ فترة على تأهيل عدد من خريجي الجامعات على العمل المتحفي، سواء في المهام المتخصصة، أو في مجال التسويق والفعاليات المتعلقة بالمتاحف.
وبينت الهيئة أن كل متحف يحتوي على ثماني قاعات: الأولى للاستقبال، والثانية لآثار وتراث المنطقة المعينة وتاريخها الطبيعي، والثالثة لعصور ما قبل التاريخ وفجره، أما الرابعة فتتحدث عن عصور ما قبل الإسلام، والقاعة الخامسة للمنطقة خلال الفترة الاسلامية، والسادسة عن العهد الحديث، أما السابعة فتم تخصيصها لعرض التراث الشعبي، والقاعة الثامنة للعروض الزائرة والمؤقتة.
متحف الجوف الإقليمي
يقع المشروع على مساحة 12.000متر مربع، وتجاوزت تكاليف إنشائه وتصميم عروضه المتحفية 61,343,595 ريال.
ويتميز المتحف بموقع استراتيجي متميز في (دومة الجندل)، وبإطلالة على منطقة أثرية مهمة تشمل قلعة مارد، ومسجد عمر، ويجاوره متحف النويصر، وغيره من المعالم الحضارية بالجوف.
متحف عسير الإقليمي
أقيم مشروع المتحف على مساحة تقدر بأكثر من 7000 متر مربع في وسط مدينة أبها، وبجوار أمارة منطقة عسير وعدد من المعالم الرئيسة في المدينة.
وتجاوزت تكاليف المشروع 31,228,503 ريال.
متحف حائل الإقليمي
أقيم المتحف على مساحة 11.000 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت: 66,613,906
ويتميز المتحف بموقعه بجوار مركز الأمير سلطان الحضاري.
متحف تبوك الإقليمي
تبلغ مساحة المشروع 12.854 متر مربع، وتجاوزت تكاليف إنشائه وتجهيزه بالعروض المتحفية 65,673,806 ،ويقع مشروع المتحف ضمن موقع محطة سكة الحديد التاريخية وسط مدينة تبوك.وفق “أخبار 24”.