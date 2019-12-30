“الجمارك”: ما تم تداوله ينافي الحقيقة.. وشهادات المطابقة قبل استيراد المنتجات إلزامية

أكدت الجمارك السعودية أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بتوجيه موظفيها في جميع المنافذ بفسح الإرساليات التي يتوجب أن يرفق معها شهادة نظام “سابر”، ليس دقيقاً وينافي الحقيقة.
وأوضحت الجمارك في هذا الشأن أنها وبالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أتاحت لمستوردي فئات محددة من المنتجات الخاضعة للوائح الفنية السعودية فسح إرسالياتهم بتعهد والتأكيد على عدم التصرف، لتخزينها في مستودعاتهم مع التزامهم بإعادتها إلى الساحات الجمركية فور طلبها.
وتابعت أنه في حال لم يتمكن المستورد من استكمال المتطلبات الفنية ولم يلتزم بإعادة الإرسالية للجمارك لإعاة تصديرها تعد الحالة تهريباً جمركياً. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن تطبيق هذا الإجراء يأتي لتمكين المستوردين من الحصول على الموافقات للفسح الجمركي، وحرصاً على عدم تكدس وتلف الإرساليات في الساحات الجمركية، وأيضا عدم تحمل المستوردين تبعات بقاء إرسالياتهم في المنافذ، حيث إن بقاءها يؤدي إلى تكدس البضائع ويرفع من تكاليف الاستيراد، وبالتالي رفع الأسعار يتحملها في النهاية المستهلك.