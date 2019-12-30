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أخبار محلية > آل الشيخ يمازح وزير الثقافة عقب إطلاق الأخير برنامج الابتعاث الثقافي
30/12/2019   5:36 م

آل الشيخ يمازح وزير الثقافة عقب إطلاق الأخير برنامج الابتعاث الثقافي

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علق رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على ‏إطلاق وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، برنامجًا ‏للابتعاث الثقافي، موجهًا تساؤلًا: “هل تشملنا يا سمو ‏الأمير إذا نبي ندرس؟”.‏

ورد الوزير على تساؤل رئيس هيئة الترفيه بإعلامه بموعد التسجيل في البرنامج (19 يناير 2019)، ليعقب آل الشيخ مازحًا عبر حسابه في “تويتر”: “أجل بشتري ‏قلامه ودفاتر ومصطره وحاهز”‏.

كان وزير الثقافة ، قد أطلق اليوم برنامج الابتعاث الثقافي، وهو ‏الأول من نوعه في تاريخ المملكة، لدراسة التخصصات الثقافية ‏والفنية في الجامعات العالمية‎. وفق “أخبار 24”.

وتشمل التخصصات التي يوفرها برنامج الابتعاث الثقافي: الموسيقى، والمسرح، والتصميم والمتاحف، ‏والآثار، وصناعة الأفلام، والآداب، والفنون البصرية، وفنون ‏الطهي.

آل الشيخ يمازح وزير الثقافة عقب إطلاق الأخير برنامج الابتعاث الثقافي

أخبار محلية
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