آل الشيخ يمازح وزير الثقافة عقب إطلاق الأخير برنامج الابتعاث الثقافي

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على إطلاق وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، برنامجًا للابتعاث الثقافي، موجهًا تساؤلًا: “هل تشملنا يا سمو الأمير إذا نبي ندرس؟”.
ورد الوزير على تساؤل رئيس هيئة الترفيه بإعلامه بموعد التسجيل في البرنامج (19 يناير 2019)، ليعقب آل الشيخ مازحًا عبر حسابه في “تويتر”: “أجل بشتري قلامه ودفاتر ومصطره وحاهز”.
كان وزير الثقافة ، قد أطلق اليوم برنامج الابتعاث الثقافي، وهو الأول من نوعه في تاريخ المملكة، لدراسة التخصصات الثقافية والفنية في الجامعات العالمية. وفق “أخبار 24”.
وتشمل التخصصات التي يوفرها برنامج الابتعاث الثقافي: الموسيقى، والمسرح، والتصميم والمتاحف، والآثار، وصناعة الأفلام، والآداب، والفنون البصرية، وفنون الطهي.